أمن الدولة يكشف تفاصيل مقتل إرهابيين في الدمام









اسماء السيد - أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية ظهر اليوم بيانا حول العملية الأمنية في الدمام الأسبوع الماضي، مؤكدة توفر المعلومات حول ترتيبات لتنفيذ عمل إرهابي وشيك.

وقالت إن العملية الأمنية بالدمام استهدفت عناصر كانت تعد لتفجير سيارة مفخخة.وبينت أن القتيلين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة ورفضا تسليم نفسيهما، وقاما بالتحصن داخل مبنى في حي العنود بالدمام.

وقال البيان: "الإرهابيان القتيلان هما أحمد عبدالله سويد و عبدالله حسين النمر ،. والقبض على مطلوب ثالث والتحقيقات تقتضي عدم الإعلان عن اسمه".

وأضاف البيان أنه تم "ضبط 5 كلغ من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير، وضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية في سيارة الإرهابيين". وختم البيان بـالقول : "مستمرون في تعقب العناصر التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية".