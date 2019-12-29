كتب- وكالات:
بعد فترة طويلة من توجيه الاتهامات إلى موقع يوتيوب بأنه منصة لنشر التطرف، انتهت دراسة حديثة إلى تبرئة يوتيوب من هذه التهمة.
الدراسة التي أعدها باحث الأمن الإلكتروني مارك لديويتش والباحثة في جامعة كاليفورنيا آنا زايتسيف، أظهرت أن شكوى السياسيين من أن يوتيوب يعزز التطرف "باطلة تماما".
وحسب موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص فإن الدراسة وصفت يوتيوب بأنه لا يشجع التطرف، بل يحاول التصدي له.
وفحص الباحثان معظم القنوات ذات الميول المتطرفة والإرهابية، وانتهيا إلى أن "يوتيوب" أزال جميع مقاطع الفيديو تقريبا، التي تروج لنظرية المؤامرة أو تحرض ضد أي عرقيات أو أجناس أو ديانات
كانت هذه تفاصيل خبر نشر الإرهاب.. دراسة تحسم الجدل حول تهمة يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.