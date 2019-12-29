دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيفية تفعيل خاصية عداد السرعة في خرائط غوغل

قامت شركة غوغل مؤخراً بإطلاق خاصية جديدة خاصة بتطبيقها الشهير غوغل مابس أو خرائط غوغل، والذي يمكنه تحديد سرعة سير السيارة التي يركب فيها مستخدم التطبيق.

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن التحديث الذي أصبح متوفراً الآن على هواتف أندرويد وآيفون، يكشف سرعة السيارة التي يقودها مستخدم تطبيق غوغل مابس، بدقة تضاهي دقة عداد السرعة الموجود في السرعة.

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كما تقوم هذه الخاصية بإرسال تنبيهات للسائق إذا ما كان يقود بسرعة أعلى من تلك المسموح بها، كما أنها تسمح لهم بالتبليغ غن وجود ازدحامات مرورية أو وقوع حوادث.

ولتفعيل هذه الخاصية، يجب أولاً تحميل أحدث إصدار من خرائط غوغل، ثم الذهاب إلى "الإعدادات" واختيار "إعدادات التنقل"، ثم الضغط على "إعدادات القيادة".

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وبعد ذلك، يتم اختيار "عداد السرعة" وتفعيله، ثم العودة إلى الشاشة الرئيسية، ومع بدء حركة السيارة، ستظهر دائرة صغيرة في أسفل يسار الشاشة تحدد سرعة السيارة.المزيد:

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