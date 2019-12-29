صورة من ناسا: شجرة الكريسماس الفضائية

دبي - بواسطة محمد فارس © شجرة الكريسماس الفضائية شجرة الكريسماس الفضائية

كتب- وكالات:

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة من الفضاء التقطها التلسكوب سبيتزر، تظهر فيها مجموعات شمسية تشكل مشهدا شبيها فيها بشجرة عيد الميلاد.

وقالت ناسا على موقعها الإلكتروني: "تقع النجوم التي على شكل بقع وردية وحمراء في الوسط، ويبدو أنها تشكلت على فترات متباعدة على طول الهياكل الخطية في تكوين يشبه العجلة أو الثلج".

ووفقا لعلماء فإن السحب المكونة للنجوم هي هياكل ديناميكية، يبلغ عمرها نحو 100 ألف عام، وبمرور الوقت، ستختفي النجوم وتفتت الثلج الفضائي.