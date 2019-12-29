كتب- وكالات:
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة من الفضاء التقطها التلسكوب سبيتزر، تظهر فيها مجموعات شمسية تشكل مشهدا شبيها فيها بشجرة عيد الميلاد.
وقالت ناسا على موقعها الإلكتروني: "تقع النجوم التي على شكل بقع وردية وحمراء في الوسط، ويبدو أنها تشكلت على فترات متباعدة على طول الهياكل الخطية في تكوين يشبه العجلة أو الثلج".
ووفقا لعلماء فإن السحب المكونة للنجوم هي هياكل ديناميكية، يبلغ عمرها نحو 100 ألف عام، وبمرور الوقت، ستختفي النجوم وتفتت الثلج الفضائي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة من ناسا: شجرة الكريسماس الفضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.