شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تدمير 5 أوكار لداعش بنينوى وتطهير 4 قرى بصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، تدمير 5 أوكار ونفقين لداعش بمحافظة نينوى، وتطهير 4 قرى بصلاح الدين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "تمكن قطاع عمليات نينوى من تدمير ٣ أوكار وعبوة ناسفة في منطقة بادوش من قبل لواء المشاة ٧٣ في الفرقة الخامسة عشر".

وأضافت أن لواء المشاة ٩٢ في الفرقة ذاتها تمكن من تدمير نفقين في منطقة العطشانة، مشيرة إلى أن قوات لواء المشاة ٢١ بالفرقة العشرين عثرت على نفق بداخله عبوتين ناسفتين، وتم تفجيرهما في منطقة الحضر.

ولفت البيان إلى أن طيران التحالف الدولى نفذ ضربتين جوية ضمن قاطع لواء المشاة ٤٣، أسفرت عن تدمير وكر للعدو في منطقة الصخيريات أدت إلى تفجير العديد من العبوات الناسفة المخزونة داخل هذا الوكر، مؤكدا تمكن قوات لواء المشاة ٦٠ بالفرقة العشرين من تدمير وكر للإرهابيين في منطقة البعاج بداخله ٣ عبوات ناسفة.

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وأشارت الخلية إلى أن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة المتمثلة بالوية ٣٤ و ٣٥ و ٣٧، طهّرت 4 قرى البوركيبة والبوصباح وتمار والبوفشكة عوسج بمحافظة صلاح الدين، مضيفة أن القوات أنهت الصفحة الأولى من عمليات إرادة النصر الثامنة .

كانت خلية الإعلام الأمنى بالعراق قالت، اليوم الأحد تفكيك سيارة مفخخة تحمل لوحات تسجيل مرورية سورية، ضمن عملية إرادة النصر، بمحافظة كركوك شمال شرقى العراق.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تفكيك وتفجير سيارة مفخخة فى قرية السهيل بالمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة فى محافظة كركوك، ضمن عمليات إرادة النصر الثامنة".

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت اليوم انطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، مشيرة إلى أن العملية تتكون من 5 مراحل.