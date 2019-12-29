شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: اغتيال رئيس لجنة المصالحة فى دمشق بعبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى اغتيال رئيس لجنة المصالحة فى مجلس الشعب السورى ​عمر أوسى فى بلدة "كناكر" بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون فى سيارته، ما أدى لمقتله على الفور.

وذكر المرصد، اليوم الأحد، "أنه فى 26 ديسمبر الجارى رصد المرصد عملية اغتيال شهدتها مدينة (معضمية الشام) بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر الفرقة الرابعة في المدينة، وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلاً ما أدى لمقتله على الفور.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن عبر موقعه الإلكترونى أنه بشأن عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية. وبحسب مصادر موثوقة، فإن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية "طرابلس" حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.

وأضافت مصادر للمرصد: "الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل، وعدد كبير من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة حزم التي تم حلها قبل عدة سنوات".