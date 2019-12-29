شكرا لقرائتكم خبر عن 1 يناير 2020 اجازة فى دوائر حكومة دبى بمناسبة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الثاني من يناير 2020، وفق "البيان" الإماراتية.

وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة داعية الله أن يكون عام خير وبركة على الجميع.

وقد نجحت دولة الإمارات فى تعزيز مكانتها العالمية كأحد أهم الأسواق جذباً للسياح فى مثل هذه المناسبات، لاسيما فى احتفالات رأس السنة الميلادية، التى باتت محل ترقب عالمى، والتى تفوقت فيها دبى خلال السنوات الأخيرة الماضية على كثير من عواصم السياحة العالمية العريقة فى هذا المجال مثل باريس ونيويورك ولندن وغيرها.

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وأبدت دبى بشكل خاص اهتماماً كبيراً بالقطاع السياحى على مدى السنوات الماضية، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق، التى تلبى متطلبات الزوار والعائلات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات فى القطاع الفندقى والنقل الجوى، فضلاً عن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وهو الأمر الذى انعكست نتائجه من خلال النشاط غير المسبوق الذى يسجله القطاع السياحى، سواء على صعيد الإشغال الفندقى أو حركة الطيران، عوضاً عن النشاط فى المدن السياحية والترفيهية.

وقال خبراء وعاملون فى القطاع السياحى، إن النشاط السياحى الذى تشهده الإمارات فى الأسبوع الأخير من العام الجارى ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية فى الدولة، بما فيها الفنادق والطيران والمطاعم والتجزئة والمواصلات وغيرها، وهو الأمر الذى من شأنه أن يحدث حراكاً اقتصادياً غير مسبوق مع نهاية كل عام.

وقد بلغ إجمالى عدد المسافرين القادمين والمغادرين فى جميع منافذ إمارة دبى خلال الفترة نفسها من العام الماضى مليونا و777 ألفا و913 مسافرا.