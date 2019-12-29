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شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة المكرمة تسلم هيئة الآثار شواهد قبور يعود تاريخها لـ800 عام..صور والان مع تفاصيل الخبر
وتفصيلًا: قالت أمانة العاصمة المقدسة: أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام ٦٨٧هـ، أى قبل 800 عام تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.
وحاول بعض المعلقين على التغريدة، قراءة العبارات التى دُوّنت على الحجر بخط نمطه مشهور فى نواحى الحجاز وتهامة، وأظهرت أن الشاهد لقبر شخص يُدعى "جمال الدين الجيلانى، وتوفى يوم الخميس الموافق الخامس من شهر ذى الحجة سنة 687هـ.
وأبدى مغردون عدم استغرابهم من وجود مثل هذه الشواهد، حيث إن بقعة كهذه تعاقبت عليها الحضارات منذ قبل عهد النبوة، مشيرين إلى أن المنطقة غنية بالآثار التاريخية التى لم تكتشف إلى الآن، وربما يكون هناك الكثير مما يعرف بمرحلة تاريخية مهمة، منوّهين بأن الشواهد كانت معروفة ومقبولة منذ أمد بعيد فى أقدس بقاع الأرض وبالتالى فى العالم، وتبقى شاهدة ويُستخلص منها تواريخ الأمم.
وكتب مغرد أن الوفاة فى القرن السابع الهجرى، والقبر فى مكة المكرمة، من دون شك أن ذلك القرن أهل علم وفقه وتقوى، ومع ذلك توضع الشواخص مكتوب عليها اسم المتوفى وتاريخ وفاته، ليبقى معروفاً لأهله ولمن جاء بعده.
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