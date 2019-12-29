شكرا لقرائتكم خبر عن أدخل البهجة وأسعد الزوجين.. استخراج دبلة زواج من عمق البحر فى عجمان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الغواصين بالفرقة البحرية بالإدارة العامة للدفاع المدنى فى إمارة عجمان بالإمارات، فى إسعاد وإدخال البهجة إلى قلب زوجين من الجنسية العربية سقط خاتم الزواج من الزوجة بالخطأ فى مياه البحر، حيث كانا يتنزهان فى مرسى الزوراء مارينا، أمس السبت، ولم يستطيعا استخراجه بسبب عمق وشدة برودة المياه، فبادرا بالاستغاثة بالدفاع المدنى شارحين مشكلتهما.

ووفقًا لحساب الإدارة العامة للدفاع المدنى فى عجمان، عبر إنستجرام، فأكدوا أنهم لبوا الاستغاثة من خلال الفرقة البحرية التى سارعت إلى موقع الحدث ونجحت فى استخراج الدبلة، بدقة ومهارة غواصين الفرقة البحرية، وتم ذلك خلال وقت وجيز من زمن الغطس.

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وأعرب الزوجان عن سعادتهما بالحصول على الخاتم، الذى يعد لهما ذكرى الخاصة بحياتهما، مقدمين الشكر لفرق الإنقاذ البحرى على جهودهم المبذولة.

من جانبه، أكد العميد عبد العزيز على الشامسى، المدير العام بالدفاع المدنى فى عجمان، أن الادارة تستجيب وتلبى النداء لكل الحالات الإنسانية فى أى وقت، مشيرًا إلى أن الدفاع المدنى يولى مثل هذه الحالات أهمية خاصة، حيث تؤكد مثل هذه الاستغاثات من المواطنين والمقيمين ثقة كبيرة من أفراد المجتمع بالخدمات التى يقدم الدفاع المدنى، داعيًا الجميع بالمبادرة وعدم التردد بالتواصل مع الدفاع المدنى فى حالات الطوارئ.

وكانت إدارة المرور والدوريات فى القيادة العامة لشرطة عجمان، أطلقت مبادرة "الضبط المرورى الجوى" بالتعاون مع إدارة جناح الجو التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمنى بوزارة الداخلية، ضمن سلسلة الجهود والمبادرات لدعم المسرعات الحكومية للمؤشر الوطنى المتمثل بخفض الوفيات إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الرامى إلى تعزيز أمن الطرق.