شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات 2020.. الأربعاء عطلة رسمية فى الإمارات و4 أيام إجازة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء فى الإمارات، قرارا بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومى والخاص، بحيث يكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 عطلة رسمية فى البلاد، وتأتى هذه الخطوة بعد الكويت، التى أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية فى الميلاد، بأن يومى الأربعاء الأول من يناير المقبل والخميس الثانى منه عطلة رأس السنة الميلادية.



الإمارات

الخدمة المدنية فى الكويت

وقال الديوان، إن جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تعطل أعمالها يوم الأربعاء الموافق الاول من يناير 2020 باعتباره عطلة رسمية ويوم الخميس لوقوعه بين عطلتين على أن يستأنف الدوام الرسمى يوم الأحد الخامس من يناير.

وأوضح الديوان، أنه يتم تحديد عطلة الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.



ديوان الخدمة المدنية

وفى سياق آخر، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، دورة موازنة لثلاثة أعوام بداية من 2020 وحتى 2022، بإجمالى نفقات قدره 196 مليار درهم، وذلك استمرارًا لنهج حكومة دبى فى تعزيز الاقتصاد الكلى للإمارة.

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ووفقا للمركز الإعلامى لحكومة دبى، جاءت دورة الموازنة للأعوام الثلاثة لتلبّى طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبى على المضى فى إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال، وتُبرز الخطة المالية مدى اهتمام حكومة دبى بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادى والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.

وتواصل دبى فى موازنة العام المالى 2020 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التى تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذى جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة فى العالم.