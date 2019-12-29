شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يبحث مع قائد قوات الأمم المتحدة بأبيى تحديات عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك مع قائد قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة بمنطقة أبيى (الحدودية بين دولتى السودان وجنوب السودان) مهاوى زودى جبرامريام، اليوم الأحد، أهمية الدور الذى تقوم به البعثة الأممية، وكذلك التحديات التى تواجه عملها فى أبيى.

وأكد حمدوك -خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله- حرص السودان على تقديم كافة المتطلبات اللازمة لتسهيل عمل البعثة وإنجاح مهمتها، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي حدثت في البلاد، فضلًا عن التطورات الإيجابية في علاقة السودان مع دولة جنوب السودان الشقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان يبحث مع قائد قوات الأمم المتحدة بأبيى تحديات عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.