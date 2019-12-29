شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الـ38 متحرشاً.. ضبط 60 مخالفاً بالرياض ارتدوا ملابس غير لائقة بينهم 37 امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط 60 مخالفاً من الجنسين؛ لارتدائهم ملابس غير لائقة فى أماكن عامة أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية بينهم 23 رجلاً و37 امرأة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

وقال المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجرى :" فى إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فى تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط 60 مخالفاً؛ 23 رجلاً و37 امرأة، وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة فى أماكن عامة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

وفى وقت سابق اليوم، صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجرى بأنه فى إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فقد تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية القبض على 38 متهماً فى قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التى تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت السعودية قد أصدرت ضوابط خاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التى دخلت حيز النفاذ أواخر سبتمبر الماضى.

‏‎وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاه 3000 آلاف ريال.

وتشمل المخالفات المنصوص عليها فى لائحة الذوق العام ارتداء اللباس غير اللائق فى الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التى تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم فى إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطى الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية فى الأماكن العامة دون ترخيص.

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بالإضافة إلى إشعال النار فى الحدائق والأماكن العامة فى غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادى الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، وتخطى طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التى تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما فى حكمها بما يؤذى أو يضر مرتاديها أو يؤدى إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعى على مرتكبيها الغرابة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.

وبحسب موقع "سبق" المحلى، تضمنت المخالفات أيضا الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص، كمخالفة تستوجب المعاقبة، ومثلها سيتم معاملة من يضع العبارات أو الصور التى تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطى الممنوعات وترويجها على وسائل النقل.

‏‎ومن بين مخالفات الذوق العام المنصوص عليها فى اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التى تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى فى أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات فى غير الأماكن المخصصة لها.

‏‎كما تتضمن قائمة مخالفات الذوق العام، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.

‏‎وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التى أصدرها وزير الداخلية السعودي، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أى عقوبة على أى سلوك لم ينص عليه فى جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أى مخالفات.

‏‎ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، على أحقية كل متضرر من أى من المخالفات المنصوص عليها، فى المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام فى المحاكم الإدارية المختصة.