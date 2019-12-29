محتجون يضرمون النار بمقر فصيل مقرب من إيران جنوبي العراق

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365

أضرم محتجون عراقيون، النيران مجددا، الأحد، في مقر فصيل شيعي مسلح مقرب من إيران، في مدينة الديوانية، جنوبي البلاد، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة الديوانية "فلاح الرسول"، للأناضول، إن العشرات من المحتجين أضرموا النيران مجددا في مبنى مقر "عصائب أهل الحق"، في حي أم الخيل، وسط المدينة.

وأضاف "الرسول"، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي أتى على جزء كبير من المبنى.

وهذه ثالث مرة يضرم المحتجون فيها النيران بمقر "العصائب" في الديوانية منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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ويتزعم "العصائب" قيس الخزعلي، الذي تربطه صلة وثيقة بإيران.

وتواجه "العصائب"، إلى جانب فصائل أخرى مقربة من إيران مثل "كتائب حزب الله" العراقي، تهما بالضلوع في عمليات اغتيال واختطاف نشطاء الحراك الشعبي، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.