معهد "يونس أمره" يُدرس التركية لـ 1640 شخصًا بتونس

تونس/ حسن ناملي/ الخليج 365

درس معهد "يونس أمره" الثقافي التركي، لغة بلاده لـ 1640 تونسيًا بالتنسيق مع المركز الثقافي التونسي بالعاصمة.

وقام المعهد، الذي بدأ أنشطته في تونس العاصمة عام 2017، بتدريس التركية لـ350 شخصًا من خلال دورات اللغة التي استمرت 4 فصول دراسية.

كما درس المعهد، التركية لـ 1290 طالبًا في 33 مدرسة ثانوية، من خلال 11 مُدرسًا عينتهم وزارة التعليم التركية.

وقال رئيس المعهد شريف أتاش، للأناضول، إن تركيا لديها 58 مركزًا ثقافيًا في 48 دولة.

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وتابع أتاش، "إن المعهد درس التركية لما يزيد عن 15 ألف شخص على مستوى العالم من خلال الدورات التي تم تنظيمها في 2019".

وأضاف أن المعهد يهدف إلى تدريس اللغة التركية إلى 30 ألف شخص على مستوى العالم في 2020.

وأفاد أن المعهد نظم أيضا بخلاف دورات اللغة التركية، ما يزيد عن ألف فعالية خلال 2019 للتعريف بالفنون والثقافة التركية.

وأكد أتاش، على أن الفعاليات التي يقوم بها المركز في مختلف دول العالم، والمتمثلة في دورات تعليم اللغة التركية، والأنشطة الفنية والثقافية، تسهم إلى حد كبير في التعريف بتركيا وتوطيد علاقات الدول معها.

وأشار إلى أن المعهد يبذل جهودًا حثيثة لتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.