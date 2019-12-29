الجزائر.. تبون يعين وزيرا سابقا ناطقا باسم الرئاسة

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

عين الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليوم الأحد الوزير الأسبق محمد السعيد مستشارا إعلاميا له وناطقا باسم الرئاسة.

وحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فإن تبون عين "اليوم الأحد محند أوسعيد بلعيد (يعرف سياسيا باسم محمد السعيد) وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية".

Advertisements

ومحمد السعيد هو دبلوماسي ووزير أسبق للإعلام أيضا ومؤسس حزب الحرية والعدالة ذي الخلفية الإسلامية الذي تنحى من رئاسته أمس من أجل تولي المنصب الجديد في الرئاسة.

وأمس أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون كلف عبد العزيز جراد وهو شخصية تكنوقراطية بتشكيل حكومة جديدة للكفاءات.

وانتخب تبون رئيسا للبلاد في اقتراع جرى يوم 12 ديسمبر /كانون الأول الجاري من الجولة الأولى بنسبة 58.13 بالمائة من الأصوات في مسار توج مرحلة انتقالية دامت اشهرا منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان تحت ضغط انتفاضة شعبية دعمها الجيش.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.