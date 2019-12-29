الجزائر.. تبون يعين وزيرا سابقا ناطقا باسم الرئاسة

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365
عين الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليوم الأحد الوزير الأسبق محمد السعيد مستشارا إعلاميا له وناطقا باسم الرئاسة.
وحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فإن تبون عين "اليوم الأحد محند أوسعيد بلعيد (يعرف سياسيا باسم محمد السعيد) وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية".
ومحمد السعيد هو دبلوماسي ووزير أسبق للإعلام أيضا ومؤسس حزب الحرية والعدالة ذي الخلفية الإسلامية الذي تنحى من رئاسته أمس من أجل تولي المنصب الجديد في الرئاسة.
وأمس أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون كلف عبد العزيز جراد وهو شخصية تكنوقراطية بتشكيل حكومة جديدة للكفاءات.
وانتخب تبون رئيسا للبلاد في اقتراع جرى يوم 12 ديسمبر /كانون الأول الجاري من الجولة الأولى بنسبة 58.13 بالمائة من الأصوات في مسار توج مرحلة انتقالية دامت اشهرا منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان تحت ضغط انتفاضة شعبية دعمها الجيش.
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