اليمن.. مقتل 6 وإصابة 25 معظمهم مدنيين في هجوم الضالع

اليمن/شكري حسين/ الخليج 365



قتل 6 أشخاص وأصيب 25 آخرون، اليوم الأحد، في هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا لقوات الحزام الأمني، وسط مدينة الضالع "جنوب اليمن".



وقال المتحدث باسم المحور العسكري بمحافظة الضالع فؤاد جباري للأناضول، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون، غالبيتهم مدنيين، في هجوم صاروخي شنته مليشيات الحوثي على عرض عسكري لقوات حماية المنشآت التابعة للحزام الأمني وسط مدينة الضالع.



وأضاف، أن الصاروخ استهدف المنصة الرئيسية لـ "ملعب كرة القدم بنادي الصمود" مباشرة بعد انتهاء العرض العسكري بحوالي "30" دقيقة وتجمع عدد من المدنيين "شباب وأطفال"، مما تسبب في مقتل عدد منهم "لم يحدد رقمًا معينًا".



وأوضح، أنَّ الانفجار كان ناتج عن صاروخٍ باليستيٍ، بعيد المدى أطلقته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جبل يُسمَّى "ظهر الحمار" شرق مدينة دمت التي يسيطر عليها الحوثيين.



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وأشار، أن العمل العدائي والإجرامي هذا، والمتمثل في إطلاق الصواريخ الباليستية المتطورة يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني لجماعة مليشيا الحوثي الطائفية.



ودأب الحوثيون، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية باتجاه مواقع الجيش اليمني في عدة جبهات، في حين يعلن الجيش التصدي لبعض تلك الطائرات وتدميرها.

فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل جماعة "الحوثي"، حول ما أورده المتحدث باسم محور الضالع العسكري.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.