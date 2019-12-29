- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل ما يُتداول عن حدوث هزة شرق العاصمة الرياض، اليوم، موضحاً أن المرصد الوطني دوره هو متابعة ورصد الهزات الأرضية، وأنه ليس بالضرورة أن ما شعر به البعض هي عبارة عن هزة أرضية زلزالية.
وقال: إن “لهيئة المساحة الجيولوجية 18 مرصداً تعمل في الرياض، جميعها تستطيع رصد أي هزة تحدث”، لافتاً إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة حتى في أيام الأعياد والإجازات.
ودعا “أبا الخيل” المواطنين والمقيمين لعدم الانجراف خلف الشائعات، والحصول على المعلومة المؤكدة من مصادرها الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر المساحة الجيولوجية تنفي رصد هزة أرضية شرق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.