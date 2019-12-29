وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن توفر 99 وظيفة شاغرة تشمل الوظائف الإدارية (46 وظيفة إدارية) من المرتبة (الرابعة)، وحتى المرتبة (الثامنة)، وتشمل الوظائف الهندسية (53 وظيفة هندسية) بالمرتبة (السابعة)، في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدد من مناطق المملكة، وترغب الوزارة بشغلها عن طريق المسابقة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- كاتب.

2- مساعد إداري.

3- فني صيانة الآت.

4- كهربائي.

5- محصل إيرادات.

6- مساح.

7- ميكانيكي.

8- محاسب.

9- محقق إداري.

10- مطور برامج.

11- مفهرس.

12- باحث مكتبات.

13- مفتش إداري.

14- رسام معماري.

15- أمين مكتبة.

16- باحث شرعي.

17- مترجم.

18- فني دعم.

19- مراقب إنشاءات.

20- مطور برامج أول.

21- مهندس معماري.

22- مهندس مدني.

23- مهندس ميكانيكي.

24- مهندس كهربائي.

ويبدأ التقديم اليوم الأحد ولمدة 3 أيام عبر منصة التوظيف بموقع الوزارة على الرابط التالي: https://www.moia.gov.sa/pages/moia-jobs.aspx