الحكم بالقتل على المعتدي بآلة حادة بحديقة الملك عبدالله

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكم ابتدائي بالقتل على مرتكب الهجوم بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض أثناء العرض بحديقة الملك عبدالله بمدينة الرياض وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن مما أدى لإصابتهم بجروح قطعية ، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور محاولا إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقة لفعاليات موسم الرياض المقامة بحديقة الملك عبدالله.

وقد صدر بالحكم على شخص آخر قدم له المساعدة و تستر عليه، بالسجن 12 سنة وست اشهر.

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