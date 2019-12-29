حرق محولات تغذي محطة الغاز بين الأردن وإسرائيل

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وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن الجهات المختصة في الأردن فتحت تحقيقا في الحادث الذي وقع في بلدة "إبسر أبو علي" شمالي البلاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مجهولون الاعتداء على محطة تحويل الغاز الوارد من إسرائيل إلى الأردن، وفق ما ذكرت مصادر أردنية محلية.
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مقدم من ميكروسوفت
وعلى الرغم من فشل محاولات الاعتداء على المحطة في السابق، فإن المهاجمين تمكنوا هذه المرة من الاعتداء على محولي كهرباء يغديانها.
وبحسب شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنه من المتوقع أن يبدأ تدفق الغاز عبر خط الأنابيب بين الأردن وإسرائيل بعد أيام قليلة، أي مع مطلع العام 2020.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.