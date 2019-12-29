شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ارهابيين بالسعودية رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما بالدمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمي لرئاسة جهاز أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، بأنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات، حيث تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء الماضى.

وأوضحت رئاسة جهاز أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية فى بيان اليوم ، الأحد -وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)- أنه عند مطالبت العناصر الإرهابية بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنياً (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية.

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وأشار جهاز أمن الدولة السعودى إلى أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على عنصر ثالث، مشيرة إلى ان مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي تقتضى عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وأكدت رئاسة أمن الدولة بالمملك العربية السعودية أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين مازالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوه، قائلة :"سيرد الله كيدهم، ولن يتمكنوا بمشيئته تعالى من تحقيق ما يسعون ويخططون له، والله الهادي الى سواء السبيل".