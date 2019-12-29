شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم حزمة مساعدات وخدمات علاجية لليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة باليمن بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. حيث راجع العيادات خلال الأسبوع الماضي في قسم الرعايا التكاملية 2,858 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 109 شخصًا، وعيادة التحصين 44 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 469 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 259 فردًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وقسم التوعية والتثقيف 834 شخصًا، وقسم النساء والولادة 11 حالة.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,188 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,732 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 18مستفيدًا، وعيادة نقل الدم 11 مستفيدًا، وعيادة تخطيط القلب 6 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,164 شخصًا.

كما واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 709 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 399 شخصا، وعيادة النساء 116 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 27 فردًا، وقسم التحصين 198 مريضًا، وعيادة التغذية 25 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 137 فردًا. كما راجع قسم الرعاية الصحية 302 شخصًا، وأجرى الفحص المختبري ل 450 مريض، وصرفت الأدوية ل 1,381 فردًا.

وفي سياق متصل، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة المكلا اليمنية بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية. وسيقوم الفريق الطبي التطوعي على مدى 8 أيام بإجراء 90 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للأطفال من كافة المحافظات اليمنية، حيث سيستفيد هؤلاء الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود التي لا تستطيع تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة من أدوية ومستلزمات طبية بالمجان للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.

وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتوزيع مواد إيوائية شملت 98 خيمة و196 بطانية للنازحين في السادة الشمالية، والجعدة، وبني فائد، والتنابكة، و الغرزه، ومبجر، والعتنه، وضابره، المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 490 فرداً.

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسه صله للتنمية 140 حقيبة شتوية في مديريتي مكيراس والبيضاء بمحافظة البيضاء، استفاد منها 1,415 فرداً.

كما واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 19 – 25 ديسمبر 2019م، 549 مستفيداً، وعيادة الباطنية 298 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 82 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 516 مستفيداً، وعيادة الجراحة والتضميد 1,349 مراجعا، وقسم التوعية والتثقيف 867 مراجعًا، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر 542 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1,689 فرداً، وراجع قسم الأشعة 72 مريضًا،ونقل الدم 3 حالات، والإحالة الطبية 32 مستفيدًا.

وسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات طبية متنوعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في محافظة عدن، تشمل 50 طنًا من الأدوية ومستلزمات طبية وسيارة إسعاف لتوزيعها في محافظات عدن وتعز والحديدة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات بدون تمييز.