شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى تبون يعين بلعيد محند ناطقا رسميا باسم مؤسسة الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعيين بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا للرئاسة.

وذكر الرئاسة الجزائرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم - "عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السيد بلعيد محند أوسعيد وزيرًا مستشارًا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهوريّة".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أمس /السبت/ أن أي بيانات أو معلومات رسمية ستصدر عنها سيتم توزيعها عبر بيانات تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية دون غيرها، وأن ما دونها يصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة.

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