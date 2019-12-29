شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع السفير اليابانى لدى بغداد عملية إعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس العراقى، برهم صالح، اليوم الأحد مع السفير اليابانى لدى بلاده ، ناوفومى هاشيموتو، الاستفادة من الخبرات اليابانية فى عملية إعادة الإعمار.

وأكد الرئيس العراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أهمية العلاقات بين البلدين ، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.

وشدد الطرفان - خلال اللقاء - على ضرورة دعم استقرار العراق ، وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية .

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