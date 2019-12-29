شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تفكك سيارة مفخخة بكركوك شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق اليوم الأحد تفكيك سيارة مفخخة تحمل لوحات تسجيل مرورية سورية، ضمن عملية إرادة النصر، بمحافظة كركوك شمال شرقى العراق.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تفكيك وتفجير سيارة مفخخة فى قرية السهيل بالمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة فى محافظة كركوك، ضمن عمليات إرادة النصر الثامنة".

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت اليوم انطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، مشيرة إلى أن العملية تتكون من 5 مراحل.

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