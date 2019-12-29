شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: ارتفاع عدد ضحايا هجوم الضالع إلى 9 قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أعداد ضحايا الهجوم الصاروخى للحوثيين على حفل تخريج عسكريين بمحافظة الضالع جنوب غربى اليمن إلى 9 قتلى.

وقال المسؤول الإعلامى لجبهة الضالع ماجد الشعيبى - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد - "إن هجوما صاروخيا استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمنى فى ملعب الصمود بمحافظة الضالع؛ ما أسفر عن سقوط 9 قتلى وإصابة 30 آخرين بجروح"، مؤكداً أن هجوم الحوثيين على العرض العسكرى محاولة لتعويض خسائرهم المتتالية.

من جانبها، أعلنت قوات الحزام الأمنى فى الضالع ألقاء القبض على 3 من عناصر ميليشيا الحوثى بالقرب من التفجير، مؤكدة العثور على رسائل تثبت إدانتهم فى حادث اليوم.

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