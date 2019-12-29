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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يفعله الثوم بشرايين الجسم! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة طبية حديثة أجريت في معهد لوس أنجلوس لأبحاث الطب الحيوي أنَّ مكمّلات الثوم تساهم في الحدِّ من تكوين ترسّبات الدهون المعروفة باسم "اللويحات" على جدران الشرايين، وهو ما يُساهم بشكل ملحوظ في الحدِّ من خطر الإصابة بالأزمات القلبية، وهو السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.
وقد شملت الدراسة 55 مريضاً، تتراوح أعمارهم ما بين 40 و75 عاماً، تناولوا في أثنائها 2400 ملليغرام من مستخلص الثوم (طويل العمر). وبيّنت النتائج أنَّ تناول هذه المكمّلات، لمدَّة عام كامل، ساهم في الحدِّ من الترسبات الدهنية على جدران الشرايين بنسبة 80% على الأقلّ، وهو ما أدّى بدوره إلى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية، وفقاً لـ"ديلي ميل" البريطانية.
يذكر أنَّ دراسة أمريكية سابقة كانت قد أظهرت أنَّ تناول مكمّلات الثوم يساهم في تأخير إصابة المخّ بالشيخوخة والأمراض المختلفة.
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