انصمام شريان الركبة علاج للألم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت مجلة «الأشعة الوعائية والتداخلية» دراسة تعد الأولى من نوعها، أظهرت إمكانية التغلب على آلام الركبة الناجمة عن الهشاشة؛ بإجراء «الانصمام الشرياني الركبي».

يعاني 80% من مرضى هشاشة الركبة الالتهابات المزمنة التي تؤدي إلى تكون شرايين جديدة بمنطقة الغشاء الزلالي، وينتج عن تدفق الدم إلى تلك الشرايين الجديدة حدوث تهيج بالأعصاب الموجودة بالغشاء فيشعر المريض بالألم

يتم إجراء الانصمام لشريان الركبة باستخدام الأشعة التداخلية؛ لوقف تدفق الدم إلى أجزاء الركبة التي تعد مصدر الألم الناجم عن الهشاشة؛ وأشارت نتائج دراسات أجريت من قبل باليابان وكوريا إلى مقدرة ذلك الإجراء على تخفيف الألم لعام كامل أو أكثر.

تم تطبيق الإجراء عملياً؛ من خلال الدراسة الحالية على 20 مريضاً، وشعر جميعهم تقريباً بتحسن عقب شهر واحد، واستمر التحسن لدى معظمهم لأكثر من 6 أشهر؛ ويعتقد الباحثون بأنه مستقبلاً ربما يحل محل الحقن والاستخدام اليومي للأدوية؛ لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث.