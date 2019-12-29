القدس: ماذا يعني أن تُهجّر من بيتك؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماذا يعني أن تُطرد من بيتك؟ سؤال طارد حاتم أبو عصب (52 عاماً)، من أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة، فلم يقو على الإجابة، حاله حال العديد من الفلسطينيين الذين استهدفتهم سياسة الاحتلال «الإسرائيلي» بالتضييق والتهجير والسلب واغتيال الأحلام والطموحات..

لم يكن صباح 18 فبراير/شباط الماضي، كغيره من الأيام بالنسبة للمقدسي أبو عصب وعائلته كما سائر سكان البلدة القديمة في القدس؛ حيث شهد آخر إطلالة من نافذة بيته التي تطل على باحات المسجد الأقصى؛ بعد أن سلب المستوطنون بيته عنوة. لم تكترث قوات شرطة الاحتلال بالعائلة التي تسكن البيت، ولا بالشيوخ والنساء والأطفال، جاءت مدججة بسلاحها، عازمة على تنفيذ قرارها، وهو إخراج عائلة أبو عصب من البيت، وإن احتاج الأمر لاستخدام القوة، ولربما القوة المفرطة.

قال أبو عصب: إن «أسطح البيوت امتلأت بعناصر من قوات القناصة والمراقبة، وانتشرت في الأزقة المؤدية إلى البيت مجموعات كبيرة من القوات الخاصة «الإسرائيلية»؛ بعد أن قامت بإغلاقها. تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية». وفي التفاصيل، أوضح صاحب البيت المقدسي: «بعد ساعات من احتجازنا في البيت؛ حيث رفضنا أن نخليه، وبعد أن حاولنا بكل الطرق والوسائل إنقاذ البيت، قررت قوات الشرطة استخدام القوة المفرطة، ضربوني وضربوا شقيقتي وابني القاصر، وأخرجونا بالقوة من البيت».

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أحكمت الجمعيات الاستيطانية قبضتها على منزل أبو عصب في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، وهو واحد من 63 منزلاً استولت عليها الجمعيات الاستيطانية خلال الأعوام التسعة الأخيرة؛ لترتفع نسبة المستوطنين في القدس المحتلة إلى 60%، وفق تصريحات نُسبت لباحثين. ووفق الباحث في شؤون الاستيطان في القدس، أحمد صب لبن، فإنه «لغاية عام 2017 سكن نحو 5 آلاف مستوطن في بيوت فلسطينيين تم الاستيلاء عليها بطرق مختلفة، على رأسها التزوير».

وبعد تأسيس «دائرة أراضي إسرائيل» سُنت قوانين تسمح لها بالاستيلاء على جميع العقارات الفلسطينية التي تعود ملكيتها للاجئين الذين هجروا إبان النكبة عام 1948، وبذلك تبسط سيطرتها على جميع أملاك اللاجئين الفلسطينيين؛ وفق قانون «أملاك الغائبين». وعاش أبو عصب في حي يطل على المسجد الأقصى، سكن فيه والده وجده من قبله، حتى سُرب العقار إلى الجمعيات الاستيطانية، وأخرج أبو عصب بالقوة من منزل العائلة.

وحمّل أبو عصب مسؤولية خسارة بيته لعدد من المؤسسات والمحامين، وقال: إن «التخاذل بدا واضحاً من المحامين وبعض المؤسسات. لو كان بمقدوري أن أوفر أجر المحامين وحدي لما طلبت المساعدة من أحد. هذه ليست قضية بيت أبو عصب وليست قضية قانونية، هذه قضية سياسية عقدية، وهذا البيت سلب بصورة غير قانونية كباقي البيوت التي سلبتها الجمعيات الاستيطانية». وقال أبو عصب: «المقدسيون في هذه المعركة لوحدنهم يواجهون المؤسسات الصهيونية وسياسات التهويد، وهناك من يتآمر علينا. كقضية منزلي هناك 200 بيت في المحاكم معرضة للإخلاء، وإذا استمر الأمر على ما هو ستتهود هذه البيوت».(وكالات)