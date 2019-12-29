دبي - بواسطة محمد فارس إل جي تكشف عن جهاز "LG LEVERAGES" لزراعة النباتات في المنزل © Tech World قدمت بواسطة

جهاز “LG LEVERAGES” من إل جي على شكل ثلاجة منزلية يساعد على زراعة النباتات داخل المنزل بطريقة سهلة.

يوجه المهتمون بالتقنية وأحدث الابتكارات العالمية مع كل عام أنظارهم إلى معرض CES الذي تستغله الشركات التقنية للكشف عن أحدث ما توصلت، وغالبًا تقوم الشركات مثل إل جي الآن بالإعلان عما ستكشفه قُبيل عرضه في CES. حيث أعلنت عن جهاز باسم “LG LEVERAGES” يشبه إلى حد ما شكل الثلاجات، لكنه في الحقيقة يُستخدم لغرض مختلف بتوفيره بيئة مناسبة من أجل زراعة النباتات في المنزل.

تتمحور مهمة الجهاز الجديد على التحكم في درجة الضوء، الحرارة، وكمية المياه اللازمة لنمو أكثر من 20 نوعًا من النباتات.

إل جي ستقوم بنفسها في بعض البلدان التي سيطرح بها الجهاز ببيع البذور الجاهزة للنباتات والأعشاب المناسبة مع الجهاز رفقة الحزاز أو الاسفغنون اللازم لتنميتها مع الأسمدة الملائمة، وتشمل البذور نحو 20 نوعًا يمكن تنميتها في الجهاز بما فيها الخس، الهندباء، الريحان، وغيرها من النباتات والأعشاب.

تقول الشركة أن نظام تنمية النباتات والأعشاب المتطور في الجهاز، يكفي عائلة مكونة من 4 أفراد على تلبية احتياجاتهم الخاصة.

Advertisements

فيما سيكون بمقدور المستخدمين التحكم في عملية الزراعة والاطلاع على تطورها باستخدام تطبيق ذكي يمكن تثبيته على الهاتف الشخصي.

كما يتيح التطبيق نفسه بعض المزايا والنصائح التي تساعد المستخدم بالعناية في زراعته بشكل أفضل وبمنتهى السلاسة.

المصدر:

LG Newsroom

التدوينة إل جي تكشف عن جهاز “LG LEVERAGES” لزراعة النباتات في المنزل ظهرت أولاً على عالم التقنية.