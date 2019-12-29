دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب يطلق ميزة جديدة بحذف الرسائل تلقائياً

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الأحدث بالأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد، آي أو إس، التي تسمح للمستخدمين بإزالة الرسائل تلقائياً بعد انقضاء وقت محدد.

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وفق ما جاء بموقع WABetalnfo، ميزة حذف الرسائل بعد انقضاء وقت محدد، رصدت في النسخة التجريبية، التي تحمل رقم 2.19.275 من تطبيق واتساب على أندرويد، كما أنه الميزة قد تتوفر الدردشات الفردية أيضاً.

أما في الإصدار التجريبي الأحدث، الذي يحمل رقم 2.19.384، وحد بعض التغيرات على التي تعمل عليها واتساب، بما في ذلك، خيارات جديدة للمدة، كما أعيد تسمية الميزة على الإصدار التجريبي الأحدث 2.20.10.24 على نظام آي أو إس.

تسعى الميزة الجديدة وفق ما أعلمه مسئولي تطبيق واتساب إلى أن تكون أداة لتنظيف الدردشات الجماعية، خاصة التي تكثر فيها الرسائل مما يتسبب في تراكمها، بدوره تؤثر على مساحة التخزين على الهاتف؛ حيث هذا يساعد على حل هذه المشكلة.

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ذكر الموقع التقني أن هذه الميزة ستكون حصرية لمشرفي المجموعات، كما يمكن تنزيل هذه النسخة التجريبية الأحدث من خلال الاشتراك بالبرنامج التجريبي على جوجل بلاي. المزيد:

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