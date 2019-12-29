دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هاتف Realme X50 قبل الإعلان الرسمي في 7 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Realme لكشف النقاب عن هاتف Realme X50 في مؤتمر يعقد في 7 من يناير, واليوم تكشف أحدث التسريبات عن مواصفات الهاتف كاملة.

ظهرت خلال الفترة الماضية الملصقات الإعلامية الرسمية لهاتف Realme X50 المرتقب، التي أكدت على أن الهاتف يضم معالج Snapdragon 765G، مع كاميرة سيلفي مزدوجة، وبطارية تستمر بعمر شحن حتى يومين، مع تحسينات في تقنية الشحن السريع VOOC 4.0.

كما كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل أكثر دقة لمواصفات هاتف Realme X50، قبل أن ينطلق الهاتف رسمياً في 7 من يناير.

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مواصفات هاتف Realme X50

تصميم مميز بإطار معدني مع ألواح البولي كربونيت، وطبقة من Gorilla Glass 5 للحماية في الجهة الخلفية والأمامية، مع سماكة 8.7مم، ووزن 185 جرام.

شاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD بلس أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث في الشاشة 120Hz.

كاميرة خلفية مع مستشعر Samsung GW1 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 13 ميجا بيكسل يدعم التكبيرhybrid حتى 5 مرات، ومستشعر 2 ميجا بيكسل مع عدسات super macro، كما تدعم الكاميرة الرئيسية ميزة التثبيت البصري الفائق في تصوير الفيديو EIS، مع تثبيت الصورة في اللقطات المميزة بزوايا عرض واسعة.

كاميرة أمامية بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

رقاقة معالج Snapdragon 765G ثماني الأنوية، مع كرت شاشة Adreno 620.

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4X مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أو 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة تخزين UFS 2.1.

بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

يدعم الإتصال بشبكات 5G، والبلوتوث 5.0، و Wi-Fi a/b/g/n/ac، كما يضم منفذ USB C، مع مدخل 3.5مم.

مكبر صوتي مع Dolby Atmos.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Realme X50 بمستوى تسعير يبدأ من 315 دولار للنموذج الرئيسي أو 400 دولار للإصدار الأعلى من الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هاتف Realme X50 قبل الإعلان الرسمي في 7 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.