شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية الصحفيين العمانية: السلطان قابوس بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد العريمى، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان بخير.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مؤيد اللامى، رئيس إتحاد الصحفيين العرب، ورئيس نقابة الصحفيين العراقية، مع الدكتور محمد بن مبارك العريمى، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، للاطمئنان على صحة السلطان قابوس، سلطان عمان .

وأفاد بيان صادر عن اتحاد الصحفيين العرب اليوم الأحد بأن رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أكد خلال الاتصال أن سلطنة عمان التى بنيت خلال الخمسين عاما الماضية لتكون دولة مؤسسات، تتمتع اليوم بثمار ما أرساه السلطان قابوس من أسس وركائز فى مختلف المجالات.

وفى سياق متصل، قال موقع الاتحاد العام للصحفيين العرب الذى بث النبأ إن رئيس اتحاد الصحفيين العرب ، أعرب خلال الاتصال عن تمنياته بالصحة والعافية والعمر المديد للسلطان قابوس، وأن يحفظ الله عمان ، قيادة ، وشعبا.

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