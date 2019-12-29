شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحذر أردوغان من مغبة التدخل العسكرى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من مغبة التدخل العسكرى فى ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأى عمل عسكرى تقوم به أنقرة ضد ليبيا .

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية - عبر موقعها الإلكتروني - عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله اليوم / الأحد / إن التدخل العسكري لن يساعد في حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد - وذلك في إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن بلاده ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا، داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

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