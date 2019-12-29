متظاهرون يقطعون جسرا ويغلقون دوائر حكومية بذى قار جنوب شرقى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد بأن متظاهرين قطعوا جسرا حيويا وأغلقوا دوائر حكومية بمحافظة ذى قار جنوب شرقى العراق.

ونقلت قناة "السومرية" الإخبارية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن "العشرات من المتظاهرين أقدموا صباح اليوم على حرق إطارات عند جسر النصر وسط محافظة ذي قار"، مضيفا أن "حرق الإطارات تسبب في إغلاق الجسر بالكامل؛ ما أسفر عن حدوث تكدس مروري شديد وسط المحافظة".

وأشار إلى أن "متظاهرين في الديوانية شرقي البلاد أغلقوا أغلب الدوائر الحكومية، ومنعوا الموظفين من الاستمرار بالعمل".

يذكر أن مجموعة من المتظاهرين تمكنوا أمس من إيقاف إنتاج النفط في حقل الناصرية العملاق الواقع على بعد 38 كيلومترا شمال غربي مدينة الناصرية.

ويشهد العراق منذ 3 أشهر تظاهرات ضد الحكومة.. وتتركز هذه الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن في المحافظات الجنوبية.

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