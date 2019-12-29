شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد احترام إرادة الشعب ورفض أى تدخل خارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الجمهورية العراقية بَرهم صالح اليوم الأحد احترام إرادة الشعب العراقى فى الإصلاح ورفض أى تدخل خارجى فى السياسة الداخلية للبلاد.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "صالح استقبل اليوم السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو"، مضيفة أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة.. فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.

وأكد الجانبان ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.

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