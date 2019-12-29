إصابة ضابط و3 جنود فى تفجير انتحارى بالموصل شمالى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الأعلام الأمنى العراقى اليوم الأحد إصابة ضابط و3 جنود، من المشاركين بعملية "إرادة النصر" الثامنة للقضاء على فلول عصابات تنظيم "داعش"، جراء تفجير انتحارى بالموصل شمالى العراق.

وأفادت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية ـ بأن "أحد الإرهابيين تمكن من تفجير نفسه داخل أحد الأنفاق التي عثرت عليها القوات الأمنية جنوبي مدينة الموصل العراقية؛ مما أسفر عن إصابة ضابط وثلاثة جنود بجروح متفاوتة".

وأشارت إلى أن القوات الأمنية تمكنت خلال العملية الثامنة التي تشنها في عدد من المحافظات العراقية للقضاء على فلول تنظيم داعش من تدمير 4 أوكار للإرهابيين تحتوى على أجهزة اتصالات ومواد غذائية.. كما دمرت اثنين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وقتلت خمسة إرهابيين كانوا داخل نفق غرب وادي الثرثار جنوب مدينة الموصل.

وكان رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادي قد أعلن القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف في المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.

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