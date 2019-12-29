شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: رصد طائرة عسكرية تهبط فى الصومال بعد انفجار مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت طائرة نقل عسكرية تركية في العاصمة الصومالية مقديشو بعد ساعات من الانفجار الذى وقع فى مقديشو وأودى بحياة أكثر من 100شخص.

وقد ارتفع عدد القتلى الانفجار الذى شهدته العاصمة الصومالية مقديشو أمس السبت لـ100 قتيل على الأقل، ونقلت وسائل إعلامية محلية أن من بين القتلى والمصابين طلاب جامعات ومدارس، حيث وقع الانفجار صباح أمس السبت، مع خروج الطلاب إلى المدارس والجامعات فى أول أيام الأسبوع.

ونقل "راديو دالسان" المحلى فى الصومال، أن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحارى الذى وقع بواسطة سيارة مفخخة فى أفجوى جنوب غربى مقديشو أغلبهم من المدنيين وسط توقعات بزيادة الأعداد، بجانب عدد كبير من المصابين

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وقالت الشرطة الصومالية، إن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة مقديشيو، وذكر النقيب محمد حسين، أن الانفجار استهدف مركزا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية فى مقديشو، ولم تتبنى أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.

وكان حادث اليوم، هو الثانى بعد أيام قليلة من انفجار وقع بالقرب من المقر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث لقى 10 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة.