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محكمة سعودية تحكم على رجل بالإعدام بتهمة طعن أعضاء فرقة مسرحية فى الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة "الإخبارية" في خبرٍ عاجلٍ -قبل قليل- إن المحكمة الجزائية أصدرت حكماً ابتدائياً بقتل - إعدام - مرتكب الهجوم الإرهابى على فرقة استعراضية في الرياض.

كما قضت المحكمة الجزائية فى حكم ابتدائى بسجن المتهم الثانى 12 عاماً و6 أشهر.

 

ووقع الحادث يوم 11 نوفمبر فى حديقة الملك عبد الله، وهى واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين فى إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودى وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقالت السلطات إن الحادث اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحى الملز وسط العاصمة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وصرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت فى تمام الساعة (8:00 بالتوقيت المحلي) من مساء يوم الاثنين ألقت القبض على الجانى (مقيم يمنى الجنسية) فور اقتحامه للمسرح، يبلغ من العمر 33 عاماً، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين).

 

وأفادت قناة "الإخبارية" فى 19 ديسمبر الجاري، أن المشتبه به فى حادثة الطعن فى نوفمبر فى السعودية، عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة فى اليمن.

 

 

 

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