شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تفضح تميم.. يفتتح مكاتب لقيادات عسكرية تركية لتدريب مسلحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر فضائح تنظيم الحمدين فى التكشف، وخاصة سعيه الدائم لتتريك البلاد، وتسليم مقدراتها فى يد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورجاله، وخاصة أن تميم يدعم الإرهاب فى الشرق الأوسط، فقط تنفيذا لأوامر ورغبات تركيا وإيران، وهو ما يجعله يسعى لدعم الإرهاب وعدم الاستقرار فى البلاد العربية.

وقالت مصادر خاصة لـ "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، إن الحكومة في صدد إنشاء مكتب خاص بناء على طلب من حكومة حزب العدالة والتنمية التركية بقيادة أردوغان حيث طالب تميم بن حمد بتوفير مكاتب عسكرية ومقرات لقيادات الجيش التركي في الدوحة، ومن جانبه أمر النظام بتوفير هذه المكاتب على الفور تحت عنوان شركات للأغذية والمشروبات.



قطريليكس

وأضافت المصادر، أن المكاتب هدفها تواصل القيادات العسكرية التركية مع الجنود في القاعدة العسكرية بالدوحة، فضلا عن استقدام البلدين لدفعات من المسلحين السوريين والعراقيين، واحتجازهم في أماكن بـ"الدوحة"، لتدريبهم على فنون القتال المنظم، وإلحاقهم بعمليات الجيش التركي في ليبيا.

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وفي هذا السياق وقعت مجموعة "دوجوش هولدنج"، أكبر شركات القطاع الخاص في تركيا، اتفاقية للتوسع بأنشطتها في العديد من القطاعات الحيوية في قطر في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة والبناء.

قام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب القطري الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، علي بن الوليد آل ثاني، وعن "دوجوش هولدنج" رئيس مجلس إدارة المجموعة، فريد شاهنك، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2019.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان سويا لإطلاق المزيد من العلامات التجارية للأغذية والمشروبات في السوق القطرية، والاستثمار في قطاع السياحة بقطر.

وستوسع مجموعة "دوجوش هولدنج" أنشطتها في قطاع البناء في قطر، وستشارك بفعالية في تطوير البنية التحتية القطرية من خلال تنفيذها العديد من المشاريع في هذه المجالات.