شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العمانى بدر بن سعود مع وزير الدفاع اليابانى تارو كونو والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الدفاع.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد بأن الجانبين استعرضا العلاقات القائمة بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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