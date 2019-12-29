شكرا لقرائتكم خبر عن "النفط العراقية": إيقاف حقل "الناصرية" لن يؤثر على إنتاج وتصدير النفط للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أنه تم إيقاف حقل "الناصرية" النفطي مؤقتا، وسيتم التعويض من فائض إنتاج البصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن عددا من المتظاهرين المطالبين بالتعيين منعوا العاملين من الوصول لحقل "الناصرية" النفطي الذي يبلغ إنتاجه 80 ألف برميل يوميا، ما أدى إلى إيقاف الإنتاج فيه مؤقتا"، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على إنتاج وتصدير النفط العراقي للخارج.

وأضاف أنه سيتم تعويض إنتاج النفط لحقل الناصرية من الفائض من إنتاج الحقول النفطية في البصرة، مشددا على التزام العراق باتفاق التخفيض الذي تم التوصل إليه في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتعيين 1000 شخص في الحقول النفطية في محافظة الناصرية، وبالتالي فإنها غير قادرة على استيعاب كل الطلبات حاليا.

وكان عدد من المتظاهرين في محافظة ذي قار قد قاموا أمس /السبت/ بإغلاق حقل الناصرية النفطي، مما أدى إلى إيقاف إنتاج النفط في الحقل الواقع على بعد 38 كيلومترا شمال غربي مدينة الناصرية.