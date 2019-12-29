شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطن فلسطينى اليوم الأحد برصاص الاحتلال الإسرائيلى المطاطى شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة مواطن برصاصتين مطاطيتين واحدة في اليد والثانية في الصدر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شرق بيت حانون..مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إطلاق النار باستمرار على المواطنين الذين يقتربون من الحدود شمال وشرق القطاع.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار باستمرار على المواطنين الذين يقتربون من الحدود شمال وشرق القطاع ، وتواصل خروقاتها اليومية في المناطق الحدودية لقطاع غزة في خرق واضح لتفاهمات التهدئة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في صيف عام 2014.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 ، إلا أن الاحتلال يتوغل داخل القطاع في الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومي بجرافاته ويطلق النار على المزارعين في حقولهم وعلى الصيادين في بحر غزة وينغص حياتهم ، ويحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.

كما يمارس الاحتلال حصارا اقتصاديا خانقا على القطاع وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الفلسطينيين ودخول 53% منهم تحت مستوى خط الفقر وإفلاس الكثير من رجال الأعمال والتجار وتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الاجتماعي.

وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة وخلال الحروب الثلاث الماضية على قطاع غزة يتعمد الاحتلال استخدام كميات هائلة من القذائف والصواريخ التي أدت إلى استشهاد الآلاف وجرح أعداد كبيرة من الفلسطينيين وتدمير واسع في المنازل والبنى التحتية وأثرت على إنتاجية الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية.

وأقامت إسرائيل منذ إعادة انتشارها خارج قطاع غزة في عام 2005، وبصورة غير قانونية "منطقة عازلة"، وهي منطقة يحظر على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.