السودان .. نيابة "الثراء الحرام والمشبوه" تطالب "قوش" تسليم نفسه

الخرطوم/ الخليج 365

طالبت نيابة الثراء الحرام والمشبوه بالسودان، مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله "قوش"، بتسليم نفسه، معتبرة أنه إما هارب أو متوار عن الأنظار.

وشددت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد حسين، عبر إعلان منشور في صحف سودانية، اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، حال رفض مدير المخابرات السابق، تسليم نفسه إلى السلطات خلال أسبوع.

وأوضحت وفق الإعلان أن "المتهم إما أنه هرب، أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض"، مطالبة إياه "بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ نشر الإعلان(مذيل بتاريخ 26 ديسمبر الجاري)".

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والأسبوع الماضي، أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، عن تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير المخابرات السابق، صلاح "قوش"(الرجل القوي في المخابرات والأمن في عهد عمر البشير) وتدوين 4 بلاغات في مواجهته، وملاحقته عبر الشرطة الدولية "الأنتربول".

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي البشير من الرئاسة، تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.