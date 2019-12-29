قتلى وجرحى بهجوم حوثي يستهدف قوات مدعومة إماراتيا جنوبي اليمن

اليمن/ عبدالله أحمد / الخليج 365
سقط عشرات القتلى والجرحى في هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، وسط مدينة الضالع "جنوب اليمن"، الأحد.
وذكرت مصادر محلية، أن الهجوم استهدف منصة نادي الصمود أثناء حفل تخرج دفعة عسكرية جديدة تابعة للحزام الأمني.
وقالت مصادر خاصة مقربة من قيادة المجلس الانتقالي في الضالع، إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، نفذت الهجوم الصاروخي.
فيما تحدثت مصادر محلية متطابقة في المحافظة للأناضول، أن الهجوم الصاروخي تم بطيران مسير، نفذته جماعة الحوثي، واستهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع.
وحسب معلومات أولية فإن ما يزيد عن 10 من جنود وضباط الحزام الأمني، قتلوا في الهجوم، فيما أصيب عشرات آخرون في الهجوم الذي وقع قرب منصة الاحتفال، فور انتهاء عرض عسكري.
وذكر شهود عيان أن جثث وأشلاء القتلى والجرحى ملأت مكان الهجوم، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.
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