“التعليم” تشدد على الالتزام ببرنامج “الاصطفاف الصباحي”

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت وزارة التعليم على كافة الإدارات التعليمية والمدارس السعودية في الخارج، ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج “الاصطفاف الصباحي” وجميع الفعاليات المصاحبة له، وذلك لدوره في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مبادئ النظام والانضباط وخلق علاقة تفاعلية بين منسوبي المدرسة.

وتضمن تعميم صادر عن نائب الوزير اعتماد مدة 15 دقيقة لبرنامج الاصطفاف الصباحي وفق التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي، وتنفيذه بحضور جميع منسوبي المدرسة، والتأكيد على قيام جميع الفئات المعنية من منسوبي المدرسة بأدوارهم في البرنامج.

ويتضمن برنامج الاصطفاف الصباحي بحسب التعميم، النشاط البدني لـ7 دقائق بحضور جميع المعلمين، والقرآن الكريم والبرنامج الإذاعي لـ5 دقائق، والنشيد الوطني وتحية العلم لـ3 دقائق.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تعذر تنفيذ برنامج الاصطفاف الصباحي بسبب الأحوال الجوية وخلافه؛ يتم توجيه الطلبة لفصولهم برفقة معلمي ومعلمات الحصة الأولى، وتنفيذ برنامج مناسب، مؤكدةً الالتزام بالتعليمات الواردة بشأن العلم الوطني.