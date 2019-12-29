- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
نظّمت “غرفة الرياض”، ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، ملتقى التوظيف النسائي الأول في القطاع الخاص؛ وذلك بمشاركة 39 منشأة، قامت بطرح (1382) وظيفة في عدد من المجالات، وبلغ عدد المتقدمات لشَغل الوظائف (836) باحثة عن العمل، كما جرى على هامش الملتقى تنظيم عدد من ورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل.
وأشاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بـ”غرفة الرياض” المهندس منصور الشثري، بالتعاون والتجاوب الذي تُبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل؛ موضحًا أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعمًا لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف، وتمشيًا مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية؛ مؤكدًا مواصلة الجهود لإقامة العديد من الملتقيات لتوفير فرص التوظيف للراغبين من الباحثين عن العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر 1382 وظيفة في ملتقى التوظيف النسائي بغرفة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.