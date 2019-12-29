1382 وظيفة في ملتقى التوظيف النسائي بغرفة الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

نظّمت “غرفة الرياض”، ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، ملتقى التوظيف النسائي الأول في القطاع الخاص؛ وذلك بمشاركة 39 منشأة، قامت بطرح (1382) وظيفة في عدد من المجالات، وبلغ عدد المتقدمات لشَغل الوظائف (836) باحثة عن العمل، كما جرى على هامش الملتقى تنظيم عدد من ورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل.

وأشاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بـ”غرفة الرياض” المهندس منصور الشثري، بالتعاون والتجاوب الذي تُبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل؛ موضحًا أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعمًا لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف، وتمشيًا مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية؛ مؤكدًا مواصلة الجهود لإقامة العديد من الملتقيات لتوفير فرص التوظيف للراغبين من الباحثين عن العمل.