استخدامات لن تتوقعيها لزيت الزيتون!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

منذ زمنٍ طويل، وزيت الزيتون مكوّن أساسيّ في مطبخ كلّ سيّدة حول العالم، لا لمنافعه الصحيّة فحسب بل لاستعمالاته الجماليّة المتعدّدة أيضاً. هذا الزيت الطبيعيّ غنيّ بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تغذّي الشعر، البشرة والأظافر، فلا بدّ لكِ أن تدرجيه في روتينكِ الجماليّ بدءً من اليوم.



إليكِ في ما يلي كيفيّة تحوّل زيت الزيتون إلى مستحضر جمالي لا غنى لكِ عنه:

بلسم ينعّم ويغذّي الشعر: قومي بتسخين القليل من زيت الزيتون وطبّقيه على شعركِ وفروة رأسكِ لمدّة تتراوح ما بين الـ10 والـ20 دقيقة قبل غسله بالشامبو. هذه الطريقة ستمنحكِ شعراً حريريّاً وستغنيكِ عن البلسم الذي قد يكون مليئاً بالمواد الكيميائيّة. لا بدّ من الإشارة إلى أنّ زيت الزيتون سيقوّي شعركِ أيضاً وسيحارب التقصّف والجفاف.

مزيل مكياج ومرطّب في الوقت عينه: طبّقي القليل من هذا الزيت على قطنة لتتخلّصي من بقايا المكياج على وجهكِ بعد يومٍ طويل. هذه الطريقة سهلة، سريعة وفعّالة كما أنّها تغذّي بشرتكِ وترطّبها وبالتالي تتركها ناعمةً.

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وداعاً للأظافر المتكسّرة: قومي بتسخين الزيت قليلاً ثمّ إنقعي أظافركِ به لمدّة 5 إلى 10 دقائق. كرّري هذه الخطوة مرّة أو مرّتين في الأسبوع وستلاحظين أنّ أظافركِ أصبحت أقوى وتشعّ لمعاناً.

سرّكِ لشفاهٍ رائعة: زيت الزيتون مقشّر طبيعيّ سيخلّصكِ من خلايا الجلد الميّتة، فامزجيه مع القليل من السكر، وافركي شفتيكِ بشكلٍ دائريّ وبنعومةٍ.

مساعدكِ في عمليّة إزالة الشعر: دلّكي المنطقة المستهدفة بزيت الزيتون لمدّة 30 ثانية، ثمّ مرّري الشفرة لإزالة الشعر الزائد. لا تلجئي إلى كريمات الترطيب بعد ذلك فهذا المكوّن الطبيعي كفيل بحماية بشرتكِ من الجفاف والالتهابات.

سلاحكِ ضدّ التجاعيد: إمزجي 5 قطرات من زيت الزيتون مع 3 قطرات من زيت جوز الهند وقومي بتدليكِ وجهكِ وخصوصاً الجبين وحول العينين بهذه الخلطة لمدة 10 دقائق.

منقذكِ من تشقّق القدمين وجفافهما: إغسلي قدميكِ بالماء الساخن والصابون، ثمّ إعمدي إلى تقشيرهما. بعد ذلك، قومي بفرك أسفل قدميكِ بهذا الزيت الطبيعي بطريقة دائرية وارتدي جوارب قطنيّة. بإمكانكِ القيام بهذه الخطوة قبل الخلود إلى النوم وستلاحظين النتيجة الرائعة في الصباح.

تحلمين بلون بشرة موحّد؟ إليكِ الحلّ: بإمكانكِ مزج هذا الزيت الطبيعي مع عصير الليمون أو الخلّ للتخلّص من البقع السوداء في وجهكِ، فتنعمين بالتالي ببشرةٍ بيضاء مشرقة. بالطبع، هذه الطريقة لن تنفعكِ إذا عرّضتِ بشرتكِ بكثرة إلى أشّعة الشمس وامتنعتِ عن تطبيق كريم للوقاية.