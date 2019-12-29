هذا هو أفضل وقت لتنظيف أسنانك!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 متابعات_السعودية نيوز وجد باحثون في جامعة لندن أنّ الوقت الأفضل لتنظيف الأسنان بالفرشاة هو بعد 30 دقيقة من تناول الطعام وذلك لأنّ مينا الأسنان يكون في حالة مجهدة بعد الأكل وتنظيف الأسنان في هذه الحالة يُضعف المينا ويتلف الأسنان.

Advertisements وأوصت الدراسة باستخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام المتراكمة والانتظار 30 دقيقة قبل غسل الأسنان. وحذّرت من استخدام الفرشاة بعد تناول المشروبات الغازيّة بسبب احتوائها على الأحماض بنسبةٍ عالية.

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