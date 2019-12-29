شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمنح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مصر نتائج مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر بمنح امتيازات لعدة شركات منها شركة مبادلة.
وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية الأحد إرساء ثلاثة قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركات شيفرون وشل ومبادلة الإماراتية في مزايدة عالمية قال الوزير إنها الأولى للتنقيب في المنطقة.
وقال الوزير في بيان إن شركة شيفرون الأمريكية فازت في المزايدة بأحد القطاعات كما فازت مجموعة داتش شل الإنجليزية الهولندية بقطاع ثان في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية.
وأضاف البيان أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ عشرة آلاف كيلومتر مربع وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار "ترتفع إلى عدة مليارات دولارات في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات".
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